Появились новые подробности о двух арестованных по коррупционному делу на Украине

За двух арестованных по коррупционному делу на Украине внесли залог. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«За двух работниц бэк-офиса [бизнесмена Тимура] Миндича внесли залоги», — написал он.
По его словам, деньги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Общая сумма составила более 71 миллиона рублей.
10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позднее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности.