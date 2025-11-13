Появились новые подробности о двух арестованных по коррупционному делу на Украине

За двух фигурантов коррупционного скандала на Украине внесли залог

За двух арестованных по коррупционному делу на Украине внесли залог. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«За двух работниц бэк-офиса [бизнесмена Тимура] Миндича внесли залоги», — написал он.

По его словам, деньги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Общая сумма составила более 71 миллиона рублей.

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позднее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности.