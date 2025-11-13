Бывший СССР
Появились новые подробности о двух арестованных по коррупционному делу на Украине

За двух фигурантов коррупционного скандала на Украине внесли залог
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-ĸанал «ГОНЧАРЕНКО»

За двух арестованных по коррупционному делу на Украине внесли залог. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«За двух работниц бэк-офиса [бизнесмена Тимура] Миндича внесли залоги», — написал он.

По его словам, деньги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Общая сумма составила более 71 миллиона рублей.

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук. Позднее Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности.

