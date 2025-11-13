Появились подробности об экипаже упавшего в Карелии истребителя

Погибшие при крушении Су-30 были военными 159 авиационного истребительного полка

Погибшие при крушении Су-30 летчики были военнослужащими 159-го авиационного истребительного полка. Подробности об экипаже в своем Telegram-канале раскрыл глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что оперативно прибывшие к месту крушения экстренные службы продолжают работу.

Парфенчиков выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал оказать им необходимую помощь.

О падении истребителя Су-30 стало известно 13 ноября. В Минобороны России подтвердили крушение самолета в Карелии. Уточнялось, что истребитель потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном районе.