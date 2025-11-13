Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:26, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности об экипаже упавшего в Карелии истребителя

Погибшие при крушении Су-30 были военными 159 авиационного истребительного полка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Погибшие при крушении Су-30 летчики были военнослужащими 159-го авиационного истребительного полка. Подробности об экипаже в своем Telegram-канале раскрыл глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что оперативно прибывшие к месту крушения экстренные службы продолжают работу.

Парфенчиков выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал оказать им необходимую помощь.

О падении истребителя Су-30 стало известно 13 ноября. В Минобороны России подтвердили крушение самолета в Карелии. Уточнялось, что истребитель потерпел катастрофу при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Самолет упал в безлюдном районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украину отправляют оружие мести за генерала Кириллова. Машины, выжигающие километры земли, попали на видео

    Украине предрекли полный блэкаут

    В Британии назвали провоцирующие развитие рака продукты

    Военкоры узнали о «флешмобе» российских военных на СВО

    МИД Польши сделал предостережение Украине из-за коррупции

    Тарпищев отказался включать Шарапову в тройку лучших теннисисток в истории

    Российские бойцы на катере отбились от стаи дронов ВСУ и попали на видео

    Украинские СМИ сообщили о возможной эвакуации части жителей Киева

    В США рассказали о дилемме Киева из-за Красноармейска

    В небе над Донецком заметили множество дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости