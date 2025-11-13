В Минобороны России подтвердили крушение Су-30 в Карелии

Минобороны РФ: Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж не выжил

Самолет Су-30 потерпел крушение в Карелии, экипаж не выжил. Данные подтвердили в Минобороны России. Сообщение ведомства передает ТАСС.

«Сегодня около 19:00 мск в Республике Карелия при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

О падении истребителя Су-30 Минобороны стало известно 13 ноября. Изначально сообщалось, что борт потерпел крушение в Прионежском районе. По данным издания Baza, самолет упал в лесном массиве неподалеку от озера Лососинского.

Губернатор Республики Карелия Артур Парфенчиков заявлял, что распорядился отправить на место крушения сотрудников экстренных служб.