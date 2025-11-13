Появились подробности падения истребителя Минобороны в Карелии

Потерпевший крушение в Карелии самолет Минобороны упал в лесном массиве

Потерпевший крушение в Карелии самолет Минобороны упал в лесном массиве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

О крушении истребителя стало известно вечером в четверг, 13 ноября.

По сведениям канала, самолет разбился неподалеку от озера Лососинское. Также сообщается, что неподалеку от места крушения расположен аэропорт.

Согласно имеющимся на момент публикации материала данным, летчиков спасти не удалось. Разбившийся борт СМИ идентифицируют как Су-27 или Су-30. Эти самолеты имеют схожий облик.