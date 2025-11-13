Россия
19:58, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности падения истребителя Минобороны в Карелии

Потерпевший крушение в Карелии самолет Минобороны упал в лесном массиве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Потерпевший крушение в Карелии самолет Минобороны упал в лесном массиве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

О крушении истребителя стало известно вечером в четверг, 13 ноября.

По сведениям канала, самолет разбился неподалеку от озера Лососинское. Также сообщается, что неподалеку от места крушения расположен аэропорт.

Согласно имеющимся на момент публикации материала данным, летчиков спасти не удалось. Разбившийся борт СМИ идентифицируют как Су-27 или Су-30. Эти самолеты имеют схожий облик.

