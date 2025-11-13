Бывший СССР
Премьер Литвы заявила о готовности Латвии и Эстонии закрыть границу с Белоруссией

Ругинене: Латвия и Эстония закроют белорусскую границу вместе с Литвой
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Латвия и Эстония закроют белорусскую границу вместе с Литвой, если понадобится. Об этом заявила литовский премьер-министр Инга Ругинене, передает LRT.

По ее словам, Польша уже проявила солидарность с Литвой, не открыв границу, хотя это было должно произойти неделю назад.

«Такие же заверения я получила от премьер-министров Латвии и Эстонии. Если мы увидим, что не контролируем (ситуацию – прим. «Ленты.ру») и белорусский режим продолжает нападать на нас, они также готовы проявить солидарность», — заявила глава кабмина Литвы.

Следует отметить, что Белоруссия не граничит с Эстонией. На это Ругинене позже ответила, что имелось в виду не закрытие пограничных переходов, а солидарности стран Прибалтики с Литвой.

Ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Кестутис Будрис заявил, что белорусско-литовская граница пока не может быть открыта.

