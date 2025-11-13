Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

Page Six: Серьги Кейт Миддлтон являются знаком поддержки принца Джорджа

Журналисты раскрыли тайный смысл украшения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон на службе в честь Дня перемирия. Подробности публикует Page Six.

Принцесса Уэльская появилась на публике с бриллиантовыми серьгами с рубином. Отмечается, что названный камень является символом рожденных в июле. Модные редакторы отметили, что в июле родился старший сын королевской особы — принц Джордж.

«Это был знак поддержки принцу, который сопровождает ее в рабочих поездках, приуроченных к Дню памяти», — отмечается в материале.

В сентябре было также раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы.