19:37, 13 ноября 2025Ценности

Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

Page Six: Серьги Кейт Миддлтон являются знаком поддержки принца Джорджа
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Журналисты раскрыли тайный смысл украшения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон на службе в честь Дня перемирия. Подробности публикует Page Six.

Принцесса Уэльская появилась на публике с бриллиантовыми серьгами с рубином. Отмечается, что названный камень является символом рожденных в июле. Модные редакторы отметили, что в июле родился старший сын королевской особы — принц Джордж.

«Это был знак поддержки принцу, который сопровождает ее в рабочих поездках, приуроченных к Дню памяти», — отмечается в материале.

В сентябре было также раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы.

