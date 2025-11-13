Раскрыт тайный смысл украшения Кейт Миддлтон на службе

Журналисты раскрыли тайный смысл украшения супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон на службе в честь Дня перемирия. Подробности публикует Page Six.
Принцесса Уэльская появилась на публике с бриллиантовыми серьгами с рубином. Отмечается, что названный камень является символом рожденных в июле. Модные редакторы отметили, что в июле родился старший сын королевской особы — принц Джордж.
«Это был знак поддержки принцу, который сопровождает ее в рабочих поездках, приуроченных к Дню памяти», — отмечается в материале.
В сентябре было также раскрыто тайное значение наряда Кейт Миддлтон на годовщине смерти королевы Елизаветы.