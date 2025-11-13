Раскрыта неожиданная связь между интеллектом и восприятием речи в шуме

PLOS One: Людям с более низким IQ сложнее различать речь в шумной обстановке

Исследователи из Университета Вашингтона обнаружили, что людям с более низким IQ сложнее различать речь в шумной обстановке — например, на вечеринке или в кафе. При этом у всех участников исследования был нормальный слух. Работа опубликована в журнале PLOS One.

В эксперименте приняли участие 49 человек, включая нейротипичных участников, а также людей с аутизмом и фетальным алкогольным синдромом — состояниями, при которых часто возникают трудности с восприятием речи. Испытуемым нужно было понять фразы, произнесенные среди наложенных голосов. В результате выяснилось: чем ниже был IQ, тем труднее участники справлялись с распознаванием речи.

Ученые объясняют это тем, что способность «вытаскивать» нужный голос из фона связана не столько со слухом, сколько с когнитивной обработкой информации — вниманием, памятью и способностью быстро переключаться между звуковыми сигналами. Чем выше эти функции развиты, тем проще человеку концентрироваться на собеседнике и игнорировать посторонний шум.

Авторы отмечают, что результаты могут помочь при обучении и социальной адаптации людей с особенностями восприятия: например, стоит учитывать когнитивную нагрузку при планировке учебных классов или офисов. «Нарушение восприятия речи не всегда связано с потерей слуха — иногда мозгу просто сложнее выделить нужный сигнал», — отмечают исследователи.

