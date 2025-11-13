Раскрыто число переданных Украине тел военнослужащих ВСУ с начала года

Лавров: С начала года Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ

С начала 2025 года Россия передала Украине более 9 тысяч тел погибших солдат. При этом Киев передал Москве почти в 63 раза меньше тел павших российских бойцов — 143. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ», — заявил министр, призвав остальные выводы делать самостоятельно.

Ранее Лавров сообщил, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште.