Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:25, 13 ноября 2025Мир

Раскрыто число переданных Украине тел военнослужащих ВСУ с начала года

Лавров: С начала года Россия передала Украине более 9 тысяч тел солдат ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С начала 2025 года Россия передала Украине более 9 тысяч тел погибших солдат. При этом Киев передал Москве почти в 63 раза меньше тел павших российских бойцов — 143. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ», — заявил министр, призвав остальные выводы делать самостоятельно.

Ранее Лавров сообщил, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    В G7 захотели усилить давление на Россию из-за Украины

    Украина обратилась к США с просьбой помочь пережить зиму

    Обнаружение тайника пропавших в тайге Усольцевых с сотнями тысяч рублей объяснили

    Эмили Ратаковски без штанов снялась на снегоходе

    Токаев связал успехи России с Путиным

    В России уличили Украину в неспособности что-либо сделать в рамках переговоров

    Оценены шансы Овечкина провести худший сезон в карьере

    Лавров призвал США воздержаться от эскалации на Украине

    Лавров заявил об открытости для Европы иницативы Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости