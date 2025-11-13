Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:11, 12 ноября 2025Россия

Раскрыто число погибших с начала года от ударов украинских БПЛА мирных россиян

Мирошник: С начала 2025 года от ударов украинских БПЛА погибли 392 гражданских
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С января по конец октября жертвами ударов украинских беспилотников в России стали почти 400 человек. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил посол российского МИД Родион Мирошник.

«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — рассказал дипломат. Он также уточнил, что всего с начала спецоперации были ранены 17 617 человек. 7175 мирных жителей погибли.

Мирошник отметил, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще используют беспилотники, начиненные шрапнелью. В боевой части используются пластиковые шарики, что сильно ухудшает положение раненых.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ всю неделю — с 3 по 9 ноября — устраивали преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    Сборная России сыграла вничью с Перу в товарищеском матче

    На Западе заявили о восприятии конфликта на Украине «фоновым шумом безумия»

    Банки начнут проверять на мошенничество переводы от 200 тысяч рублей через СБП

    Песков высказался о гражданах ЮАР в зоне СВО

    Жильцов многоквартирных домов обяжут создать соседские чаты в мессенджере Max

    В Британии предрекли Зеленскому крах политической карьеры

    Министр обороны Германии напомнил об обещании немцев не вести войны

    Область Украины оказалась полностью отключенной от энергосистемы страны

    Мадонна задрала платье и показала в зеркале полуобнаженные ягодицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости