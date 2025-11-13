Раскрыто число погибших с начала года от ударов украинских БПЛА мирных россиян

С января по конец октября жертвами ударов украинских беспилотников в России стали почти 400 человек. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил посол российского МИД Родион Мирошник.

«С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних», — рассказал дипломат. Он также уточнил, что всего с начала спецоперации были ранены 17 617 человек. 7175 мирных жителей погибли.

Мирошник отметил, что в последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще используют беспилотники, начиненные шрапнелью. В боевой части используются пластиковые шарики, что сильно ухудшает положение раненых.

Ранее Мирошник заявил, что ВСУ всю неделю — с 3 по 9 ноября — устраивали преднамеренные атаки на российские гражданские объекты энергетики.