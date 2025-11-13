Раскрыты новые подробности о состоянии подорвавшегося на мине-ловушке под Москвой мальчика

У подорвавшегося на мине в Красногорске мальчика не проходит болевой синдром

У девятилетнего мальчика из подмосковного Красногорска, подорвавшегося на замаскированной мине-ловушке, не проходит болевой синдром. Новые подробности о состоянии ребенка раскрыла уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в Telegram.

«Глеб сейчас спит. Вернее, он почти постоянно спит. После ранения у ребенка сохраняется сильный болевой синдром, поэтому врачи держат его под седацией», — рассказала она.

По словам омбудсмена, у мальчика пострадали обе руки. Помимо ампутированных пальцев, у ребенка есть переломы и другие ранения. Мишонова подчеркнула, что «самое страшное — позади», но теперь школьнику предстоит долгая реабилитация.

Ранее стало известно, что из-за резко ухудшившегося состояния ребенка перевели в отделение интенсивной терапии.

Девятилетний мальчик из подмосковного Красногорска подорвался на замаскированной мине, когда шел на тренировку. Ребенок заметил на земле возле детской площадки деньги и решил их поднять, после чего произошел мощный взрыв, сильно повредивший ему руки. Медикам пришлось ампутировать пострадавшему часть пальцев.

Как выяснили журналисты, взрывное устройство представляло собой железный цилиндр, начиненный поражающими элементами и замаскированный под купюру в 10 рублей.

