Состояние мальчика после подрыва на спрятанной в купюре мине под Москвой резко изменилось

Mash: Состояние подорвавшегося на мине под Москвой мальчика резко изменилось

Состояние девятилетнего мальчика, подорвавшегося на замаскированной под свернутую купюру мине-ловушке под Москвой, резко изменилось. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным канала, из-за резко ухудшившегося состояния ребенка перевели в отделение интенсивной терапии.

Других подробностей о состоянии ребенка не приводится. Сколько он пробудет в реанимации — неизвестно.

Ранее сообщалось, что мальчик возвращался с тренировки домой в Красногорске, когда увидел на земле рядом с детской площадкой свернутую десятирублевую купюру. Он взял банкноту в руку, и заложенное внутри самодельное взрывное устройство сработало. Пострадавшему разорвало кисть и оторвало несколько пальцев.

