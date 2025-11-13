Россия оценила вероятность проведения ядерных испытаний со стороны США

Ульянов: Вероятно, что США перейдут к полноценным ядерным испытаниям

Существует вероятность того, что США могут перейти к полноценным испытаниям ядерного оружия. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Возможны два варианта. Первый, что они [США] тихо спустят все на тормозах, я бы не исключал этого. Но вполне вероятно, что действительно они перейдут к ядерному испытанию, полноценному. Во всяком случае в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения», — сказал политик.

При этом он отметил, что пока признаки подготовки к там испытаниям отсутствуют. Также Ульянов заявил, что его разочаровала слабая реакция международного сообщества на сообщения о возможном возобновлении ядерных испытаний со стороны Соединенных Штатов.

6 ноября Трамп поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе».

После этого госсекретарь США Марко Рубио, комментируя слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны, заявил, что речь идет о проверке безопасности оружия. Он указал, что США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия. «Это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа.