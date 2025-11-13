Россиянам предложили по-новому продавать квартиры для защиты от мошенников

Депутат Миронов: Продажа жилья через эскроу-счета защитит россиян от мошенников

Продажа единственного жилья через эскроу-счета поможет защитить россиян от мошенников. По-новому продавать квартиры предложили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия», пишет ТАСС.

Председатель партии Сергей Миронов и замруководителя фракции Яна Лантратова направили письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину с идеей внедрить такой механизм при сделках с жильем. Парламентарии хотят, чтобы покупатель жилья переводил деньги продавцу через специальный эскроу-счет в уполномоченном банке.

Чтобы это правило работало эффективнее, депутаты предлагают отображать статус единственного жилья в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). При этом продавец сможет получить деньги от продажи только после того, как будет зарегистрирован переход права собственности на жилье, и не ранее чем через 48 часов с момента внесения записи в ЕГРН, уточняют депутаты.

За это время Росреестр и правоохранительные органы успеют проверить сделку на признаки мошенничества, а продавец сможет заявить о принуждении к продаже единственного жилья, если связался с мошенниками.

«При отсутствии заявлений средства раскрываются автоматически. Совместным заявлением сторон допускается досрочное перечисление средств при условии нотариального подтверждения отсутствия рисков», — поясняется в письме.

Ранее Сергей Миронов предложил решить жилищную проблему в России за счет нераспроданных квартир в новостройках.