Россиянин запускал дрон рядом с охраняемым объектом

В Ялте задержали мужчину, запускавшего дрон рядом с охраняемым объектом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

По данным ведомства, сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования рядом с охраняемым объектом и обнаружили дрон, летевший на небольшой высоте. При осмотре территории они выявили возле припаркованного автомобиля мужчину, который управлял БПЛА с возможностью видеосъемки.

Росгвардейцы задержали мужчину, запустившего дрон, и передали его сотрудникам полиции. Сотрудники следственно-оперативной группы МВД России устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки в отношении него будет составлен административный протокол.

