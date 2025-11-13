Силовые структуры
Пытавшийся воздействовать на российскую власть мужчина получил срок

В Пензенской области осудили мужчину за участие в террористической организации
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Пензенской области осудили мужчину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, 47-летний местный житель общался с запрещенной в России националистической организацией. В 2023 году он согласился принять участие в дестабилизации деятельности органов власти и воздействовать на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции (СВО).

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что сотрудник российского предприятия ОПК попался на сливе информации.

