Пытавшийся воздействовать на российскую власть мужчина получил срок

В Пензенской области осудили мужчину за участие в террористической организации

В Пензенской области осудили мужчину за участие в террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 275.1 («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией») УК РФ.

По данным агентства, 47-летний местный житель общался с запрещенной в России националистической организацией. В 2023 году он согласился принять участие в дестабилизации деятельности органов власти и воздействовать на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции (СВО).

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ.

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

