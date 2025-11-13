Российская учительница заклеила школьнику рот скотчем на уроке и попала на видео

В Приморье учительница заклеивала детям рты скотчем и била стулом

В Артеме Приморского края учительницу одной из местных школ обвинили в неправомерных действиях по отношению к детям. Инциденты, возмутившие родителей, попали на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах с установленных в классах камер, о которых женщина знала, видно, как она заклеивает одному из учеников рот скотчем. Далее запечатлено, как педагог берет стул и несколько раз несильно бьет школьника по голове.

По информации издания, в родительском комитете заявили, что семиклассники боятся ходить на уроки математики, которую преподает учительница.

После распространения видео по сети прокуратура Приморского края сообщила, что организовала проверку в школе. Сотрудники ведомства опросят работников учебного заведения, а также школьников и их родителей.

Ранее в Башкирии преподавательница выкинула телефон студента из окна третьего этажа, чтобы привлечь его внимание к занятиям. По факту инцидента проводится проверка.

