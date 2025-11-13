Наука и техника
11:38, 13 ноября 2025

Российские войска получили беспилотники «Шторм»

ТАСС: ВС России получили разведывательные дроны «Шторм»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировки войск Вооруженных сил (ВС) России, которые выполняют задачи в зоне СВО, получили разведывательные беспилотники «Шторм». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Разведывательное летающее крыло "Шторм", разработанное московскими инженерами, применяется на многих направлениях СВО, массово представлено в группировках "Север" и "Восток". "Шторм" хорошо себя зарекомендовал в обнаружении наземных целей», — сказал собеседник агентства.

Беспилотники корректируют огонь артиллерии и выполняют разведывательные задачи. Источник подчеркнул, что разведывательный «Шторм» летает на частотах нестандартного диапазона без использования спутников. Дрон может нести камеру с 30- или 40-кратным оптическим зумом.

Источник агентства добавил, что «Шторм» помог обнаружить и уничтожить танки Abrams, самоходные гаубицы PzH 2000 и «Акация», укрепления и места запуска дронов. По его словам, беспилотник получил программу автономного возврата к точке старта при потере связи.

Ранее в ноябре генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что новый оптоволоконный беспилотник «Князь Вещий Олег» начали применять в зоне СВО. Дальность аппарата самолетного типа составляет 45 километров.

