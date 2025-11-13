Российский хоккеист НХЛ раскрыл причину недовольства своим клубом

Нападающий «Колорадо» Бардаков: В НХЛ недоволен количеством игрового времени

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Захар Бардаков раскрыл причину, по которой недоволен своим клубом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам хоккеиста, его не устраивает количество игрового времени на старте сезона НХЛ. «Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба», — заявил он.

Хоккеист отметил, что не допускает ошибок, однако его редко выпускают на лед во втором периоде. «В России я играл по 15-20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?» — добавил он.

24-летний Бардаков заключил контракт с «Колорадо» в апреле 2025 года. Хоккеист перешел в клуб на правах обмена с «Нью-Джерси Девилз». До этого хоккеист выступал за петербургский СКА в Континентальной хоккейной лиге.