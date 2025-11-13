Интернет и СМИ
16:35, 13 ноября 2025Интернет и СМИ

С Дурова сняли судебные ограничения во Франции

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Суд Франции снял с основателя мессенджера Telegram Павла Дурова меры судебного надзора. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на судебный источник.

Уточняется, что медиаменеджер добился того, чтобы с него сняли меры, которые запрещали ему покидать Францию и обязывали его отмечаться в полицейском участке в городе Ниццы.

По словам источника агентства, предприниматель идеально соблюдал судебный контроль.

Ранее Дуров рассказал об условиях жизни во французской тюрьме. Он отметил, что в его камере не было окон, а также стояла узкая бетонная кровать.

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в Париже. Его обвинили в том, что он причастен к преступлениям, совершаемых через Telegram. Основателя Telegram взяли под судебный надзор и обязали его выплатить залог, размер которого составил пять миллионов евро. Кроме того, предпринимателю временно запретили покидать территорию Франции. В июле Дурову разрешили выезжать из страны.

    Все новости