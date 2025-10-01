Интернет и СМИ
11:47, 1 октября 2025Интернет и СМИ

Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

Павел Дуров рассказал, что во Франции его содержали в маленькой камере без окон
Евгения Наумова
Кадр: Lex Fridman / YouTube

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что во Франции его содержали в маленькой камере без окон. Об этом он рассказал в интервью журналисту Лексу Фридману, запись их разговора доступна на YouTube.

«Маленькая камера без окон, узкая кровать из бетона. Просидел там почти четверо суток», — описал Дуров условия содержания во французской тюрьме.

Предприниматель добавил, что все это время его допрашивали французские полицейские, которые интересовались, как работает Telegram.

В том же интервью Дуров заявил, что осенью 2024 года перед выборами в Молдавии французская разведка попросила его заблокировать некоторые Telegram-каналы под предлогом борьбы с вмешательством в избирательный процесс. Команда предпринимателя согласилась удалить несколько таких ресурсов, после чего спецслужбы Франции дали понять, что «замолвили за него словечко» перед судьей, ведущим его дело.

В августе 2024 года Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвинили в причастности к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. Предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Также ему временно запретили покидать Францию. В июле 2025 года основателю мессенджера разрешили выезжать из страны.

