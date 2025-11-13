Сексолог раскрыла неожиданную правду о мужчинах-куколдах

Многие мужчины хотя бы раз представляли, как наблюдают за половым актом партнерши со стороны, утверждает клинический сексолог Джилл Макдевитт. Неожиданную правду о куколдах она раскрыла в беседе с Men's Health.

Макдевитт заявила, что подобная сексуальная фантазия хотя бы раз в жизни была у 45 процентов мужчин, но воплощают ее в реальность далеко не все. Главной причиной, по которой мужчины становятся куколдами, она назвала увлечение практиками БДСМ. Сексолог пояснила, что наблюдение за тем, как партнерша занимается сексом с другим, считается формой эмоционального мазохизма.

Специалистка добавила, что согласно другому сценарию, куколд выступает в роли мстителя, а его партнерша становится «жертвой». Еще один вариант этой сексуальной фантазии вообще не предусматривает участие второго мужчины. Макдевитт пояснила, что в этом случае наблюдение идет за процессом мастурбации женщины. Кроме того, она отметила, что для некоторых возбуждающим фактором является не сам процесс наблюдения за половым актом, а нарушение общепринятых правил и норм.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк назвал ошибочным мнение, что секс без проникновения считается не настоящим. Мужчине, чья жена ни разу не испытывала оргазм от секса, он посоветовал попробовать другие формы близости.