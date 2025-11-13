Снижение цен на борщевой набор назвали сигналом о замедлении инфляции

Экономист Колташов: Снижение цен на борщевой набор говорит о замедлении инфляции

Снижение цен на борщевой набор говорит о замедлении инфляции. Так назвал тенденцию экономист Василий Колташов, его слова приводит Ridus.ru.

По данным аналитической компании NiTech, в начале ноября 2025 года розничные цены на капусту, свеклу и ряд других овощей для приготовления борща снизились почти на 10 процентов год к году. Как отмечает эксперт, эта тенденция — позитивный сигнал для экономики страны с точки зрения инфляции.

«Первый фактор — мировая ценовая депрессия. Падают мировые цены на нефть, продовольствие и другие товары. Это приводит к тому, что в России инфляция тоже получает определенное ограничение», — пояснил он.

Еще одним фактором снижения цен стало укрепление курса российской валюты по отношению к доллару США.

Как недавно заявили в Росстате, с 6 по 10 ноября рост цен составил 0,09 процента, в том числе услуги подорожали на 0,07 процента, а продовольственные товары — на 0,19 процента. Неделей ранее инфляция составила 0,11 процента. Однако с учетом разного количества дней суточный рост цен ускорился с 0,012 процента до 0,018 процента.

