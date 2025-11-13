Мир
23:03, 13 ноября 2025Мир

США ввели санкции против европейских антифашистов

США признали террористическими связанные с Антифа организации в Европе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

США признали четыре связанных с движением антифашистов «Антифа» европейских объединения международными террористическими организациями и ввели против них санкции. Об этом указано в заявлении американского госсекретаря Марко Рубио.

«Государственный департамент объявляет базирующуюся в Германии организацию "Антифа Ост", а также три другие воинствующие антифа-группировки в Италии и Греции, глобальными террористами. Группы <...> придерживаются революционных анархистских или марксистских идеологий, включая антиамериканизм, “антикапитализм” и антихристианство», — заявил он.

По его словам, санкции были введены против итальянской «Неформальной федерации анархистов», а также греческих организаций «Вооруженное правосудие пролетариата» и «Самозащита рабочего класса». Рестрикции направлены на то, чтобы лишить эти объединения доступа к финансовой системе США, подчеркнул Рубио.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о признании движения «Антифа» террористической организацией.

