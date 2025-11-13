Бывший СССР
Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

Расследование крушения самолета в Грузии сосредоточено на технеисправности
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Расследование крушения транспортного самолета С-130 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) в Грузии сейчас сосредоточено вокруг версии о технических причинах катастрофы. Об этом сообщает издание Karar.

СМИ сообщает, что в расследовании занято около 70 специалистов, в том числе оперативно-следственная группа из 46 человек. Она включает экспертов из Воздушных сил Турции, которая продолжает работу на месте крушения. По информации издания, на базу в Турции будут направлены все обнаруженные части фюзеляжа. «Черный ящик» самолета уже находится в Турции и изучается экспертами.

Karar обращает внимание на то, что по итогам осмотра места крушения, и судя по появившейся в соцсетях видеозаписи падения, до удара о поверхность у самолета полностью отделились носовая и хвостовая части. Специалисты, вероятно, в скором времени расскажут, как это произошло.

Ранее были обнаружены тела всех 20 турецких военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130.

