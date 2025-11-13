Мир
Обнаружены тела всех турецких военных после крушения самолета в Грузии

Минобороны Турции: Обнаружены тела 20 военных после крушения самолета в Грузии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Обнаружены тела всех 20 турецких военнослужащих, погибших в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 на границе Грузии и Азербайджана. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на минобороны Турции.

«В результате поисковых работ на месте крушения военно-транспортного самолета на азербайджано-грузинской границе обнаружено тело погибшего 20-го военнослужащего», — сказано в сообщении.

Ранее в Грузии был найден черный ящик военного самолета С-130 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. «Пока работа команды продолжается в районе обломков, был обнаружен бортовой самописец самолета (…) Ожидается, что проверка "черного ящика" прольет свет на причину аварии», — говорится в сообщении.

11 ноября у границы Грузии с Азербайджаном разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130. На борту, по предварительным данным, было 20 человек. Военные могли возвращаться из Баку, где участвовали в параде, устроенном Азербайджаном в честь дня окончания войны с Арменией в 2020 году.

