Стало известно об отступлении ВСУ у Волчанска

РИА Новости: Две бригады ВСУ отступают у Волчанска в Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают в районе Волчанска Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор рассказал, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны. Эти подразделения сейчас отступают у Волчанска, отметил источник агентства.

Ранее сообщалось, что российские военные достигли новых успехов в Харьковской области. В частности, Вооруженные силы (ВС) РФ наступают в Волчанске.

Также стало известно, что ВСУ начали массово сдаваться в плен в Волчанске. «За сутки в плен взяты четыре военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады», — сообщил собеседник.

