Стюардесса пронесла на борт несколько бутылок водки и напилась ради успокоения

Стюардесса United Airlines напилась водки во время рейса и была оштрафована
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Стюардесса авиакомпании United Airlines напилась во время трансатлантического рейса и была оштрафована. Об этом сообщает портал People.

Уточняется, что сам инцидент произошел 17 октября, однако обвинения в выполнении авиационных обязанностей в состоянии алкогольного опьянения 56-летней Маргит Лейк предъявили только сейчас. По данным издания, бортпроводница пронесла на борт самолета несколько маленьких бутылочек водки и выпила их во время десятичасового перелета из Сан-Франциско в Лондон. Позже анализ показал, что у Лейк было 216 миллиграммов алкоголя на 100 миллилитров крови — это более чем в десять раз превышает допустимую норму.

В суде адвокат стюардессы Бен Лэнсбери заявил, что подсудимая пила водку ради успокоения, так как она чувствовала себя изолированной, переживала горе и отдалилась от семьи.

«Для нее случившееся стало настоящим шоком. Она глубоко сожалеет об этом, — сказал Лэнсбери. — Госпожа Лейк почти ежедневно посещает сообщество "Анонимные Алкоголики" с момента последнего слушания».

Как пишет источник, стюардессу не приговорили к тюремному сроку. Ее оштрафовали на 1,4 тысячи фунтов стерлингов (около 149 тысяч рублей). Кроме того, Лейк обязали выплатить 584 фунта стерлингов (около 62,5 тысячи рублей) в качестве компенсации и 85 фунтов стерлингов (около 9 тысяч рублей) судебных издержек.

Ранее стюардесса авиакомпании Virgin Atlantic напилась перед сменой и угодила под суд в Великобритании. Женщина разбила свою машину по дороге в аэропорт и добралась туда на попутке.

