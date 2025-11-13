Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке с помощью тонального крема

Президент США Дональд Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер в четверг, 13 ноября, подписал указ о финансовой помощи детям из приемных семей. Как отмечает агентство, на мероприятии он появился с плотным слоем косметики на руке, хотя утром того же дня, когда Трамп подписывал бюджет правительства, синяк замазан не был.

Ранее журналисты обратили внимание, что с момента прихода в Белый дом в январе Трамп неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке. В администрации президента заявляли, что синяк на его руке возник из-за частых рукопожатий.