23:49, 13 ноября 2025Мир

Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке

Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке с помощью тонального крема
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп вновь попытался скрыть синяк на правой руке с помощью тонального крема. Об этом пишет РИА Новости.

Американский лидер в четверг, 13 ноября, подписал указ о финансовой помощи детям из приемных семей. Как отмечает агентство, на мероприятии он появился с плотным слоем косметики на руке, хотя утром того же дня, когда Трамп подписывал бюджет правительства, синяк замазан не был.

Ранее журналисты обратили внимание, что с момента прихода в Белый дом в январе Трамп неоднократно использовал косметику, чтобы скрыть синяк на правой руке. В администрации президента заявляли, что синяк на его руке возник из-за частых рукопожатий.

