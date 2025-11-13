Мир
12:56, 13 ноября 2025Мир

Украину предупредили о масштабном кризисе из-за коррупционного скандала

The Times: Коррупционный скандал на Украине может привести к кризису в стране
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ed Ram / Getty Images

Новый коррупционный скандал может спровоцировать на Украине неконтролируемый политический кризис. Об этом сообщает The Times.

Согласно публикации, происходящее спровоцировало массовое возмущение населения и создало риски сокращения помощи Украине от западных стран-доноров, которые ранее выделили значительные средства на поддержку энергосистемы страны.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики. Кроме того, в расследовании фигурируют экс-министр энергетики, министр юстиции Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

Сообщалось, что Миндич, которого также называют «кошельком» украинского лидера Владимира Зеленского, сбежал из страны перед проведением у него обысков.

