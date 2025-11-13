Риск снижения добычи нефти в России назвали значительным

МЭА сообщило о росте риска снижения добычи нефти в России из-за санкций США

Угроза снижения добычи нефти в России стала более значительной после того, как США ввели санкции в отношении крупнейших российских компаний отрасли. Об этом со ссылкой на ноябрьский отчет Международного энергетического агентства (МЭА) о состоянии нефтяного рынка пишет Bloomberg.

По данным экспертов агентства, разрушение глобальных цепочек поставок российской нефти создает риски для мировых рынков в целом. Тем не менее пока МЭА не стало менять прогнозы по среднесуточной добычи нефти в России в этом квартале и в следующем году, сохранив последний на уровне 9,3 миллиона баррелей.

В организации считают, что уточнить его можно будет только после новых подробностей о мерах по обеспечению санкций. В прошлые годы Россия демонстрировала возможности быстро находить обходные пути и сохранять объемы экспорта, однако с такими санкциями Москва еще не сталкивалась.

В октябре, по данным МЭА, Россия в сутки экспортировала 7,4 миллиона баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что немного меньше, чем в сентябре. Одновременное снижение цен привело к падению общей выручки до 13,1 миллиарда долларов — минимальное значение за последние пять месяцев.

Ранее Минфин России сообщил, что по итогам октября падение продемонстрировали не только нефтегазовые доходы бюджета, но и ненефтегазовые, что стало неожиданностью для аналитиков. В результате дефицит бюджета, несмотря на резкое сокращение расходов, увеличился до 4,2 триллиона рублей.

Санкции США вступают в силу 21 ноября. К настоящему моменту известно, что ряд индийских, китайских и турецких покупателей российской нефти пересматривают контракты.