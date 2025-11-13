Управляющая крупнейшего борделя Европы рассказала о странных правилах в своем заведении

Хозяйка борделя в Европе запретила колдовство на территории заведения

Управляющая крупнейшего легального борделя в Европе Кэтрин Денуар рассказала о четырех главных запретах для клиентов в своем заведении. Об этом пишет The Sun.

Денуар рассказала, что одно из строгих правил касается того, чтобы на территории борделя не было животных. При этом хозяйка заведения отметила, что некоторые клиенты пытались его нарушить, а одна женщина умудрилась протащить туда целый аквариум с рыбками. Второй запрет касается одежды. Посетители борделя должны быть хорошо одеты, однако и это правило соблюдают не все. «Однажды нам пришлось впустить клиента, который был одет в полный костюм белого медведя», — пожаловалась Денуар.

Также на территории ее борделя запрещено колдовство. Денуар пояснила, что это странное правило пришлось ввести, так как некоторые сотрудницы постоянно рассыпали в здании сахар, чтобы отпугнуть злых духов. Еще одно необычное правило касается ламп и светильников. Денуар рассказала, что ей пришлось запретить сотрудницам трогать лампы, так как одна из них умудрилась устроить небольшой пожар в комнате.

Ранее Денуар рассказала, какое поведение клиентов считает самым отвратительным. Худшими посетителями она назвала мужчин, которые приходят к ней в заведение, чтобы отметить появление на свет ребенка, пока их жены восстанавливаются в больнице после родов.