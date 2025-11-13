Мир
В Германии предупредили ЕС об опасном плане фон дер Ляйен

В ФРГ назвали опасным шагом создание разведки под руководством фон дер Ляйен
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Darko Bandic / AP

Создание нового органа разведки под руководством главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен является опасным шагом на пути к созданию сверхгосударства Евросоюз (ЕС). С таким предупреждением в соцсети Х выступила сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

«Это не повысит безопасность граждан, а усилит надзор и власть брюссельской бюрократии», — подчеркнула политик.

Ранее стало известно, что ЕК изучает способы укрепления возможностей в области безопасности и разведки. В рамках этой инициативы рассматривается «вопрос о создании специального органа». Вопрос находится на стадии обсуждения и будет основан на тесном сотрудничестве с департаментами Европейской службы внешних связей.

В Европарламенте осудили планы фон дер Ляйен. По словам депутата Гаральда Вилимски, решение ЕК является очередным шагом в сторону «систематической концентрации власти». Он отметил, что вместо демократического контроля фон дер Ляйен создает «теневую структуру, которая поставит национальные разведывательные службы под надзор Брюсселя» без мандата, прозрачности и оснований.

