Депутат Госдумы Шеремет: В приостановке переговоров по Украине виноват Киев

Вина за приостановку переговоров по Украине лежит на Киеве. Ответственных за паузу в диалоге назвал депутат Госдумы от крымского региона, член комитета нижней палаты парламента по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса.

Комментируя его слова, Шеремет подчеркнул, что любые переговоры состоят из компромиссов и похожи на улицу с двухсторонним движением. Парламентарий напомнил, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта, однако, считает он, вынуждена вести односторонний монолог без обратной реакции украинских властей. По мнению депутата, переговорщики со стороны Киева из раза в раз меняют свои решения, намеренно срывая «плохо имитируемый ими для широкой общественности переговорный процесс».

В свою очередь, посол российского МИД Родион Мирошник заявил, что Россия пыталась продолжить переговоры с Украиной и делала для этого все, однако Киев всеми силами блокировал переговорный процесс. По словам дипломата, Москва прикладывала все усилия для возобновления диалога.