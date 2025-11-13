В России уличили Украину в неспособности что-либо сделать в рамках переговоров

Мирошник: Украина призналась, что ничего не может сделать в рамках переговоров

Россия пыталась продолжить переговоры с Украиной и делала для этого все, однако Киев всеми силами пытался заблокировать переговорный процесс. На это указал посол российского МИД Родион Мирошник в беседе с «Известиями».

Дипломат напомнил, что переговоры стояли на «паузе» более 100 дней, однако Москва прикладывала усилия к их возобновлению. «Сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала», — пояснил Мирошник, добавив, что Киев стремился заблокировать переговоры «чужими руками», обвиняя Россию в отсутствии желания заключить мир.

«Но по факту сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса», — резюмировал посол.

Ранее заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что переговоры с Россией «завершились с незначительным прогрессом».