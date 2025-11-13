Россия
04:55, 13 ноября 2025Россия

В Госдуме ответили контр-адмиралy США фразой Суворова

Депутат Ивлев призвал контр-адмирала США Граббе воевать не числом, а умением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в комментарии РИА Новости ответил на слова контр-адмирала США Брета Граббе о перевесе кораблей НАТО в Балтийском море фразой русского полководца Александра Суворова. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев предположил, что Граббе плохо учился в Военно-морской академии США в Аннаполисе, поскольку тот не запомнил законы войны великого русского полководца Александра Суворова. «Воюй не числом, а умением», — напомнил депутат фразу Суворова. Он также отметил тактику молниеносных морских ударов адмирала Федора Ушакова.

Парламентарий добавил, что Россия не собирается ни с кем воевать, в том числе и на Балтике.

Ранеев Граббе заявил о доминировании НАТО над Россией в Балтийском море. Он счел численный перевес по подлодкам в Балтийском море «весьма впечатляющим фактором сдерживания».

