В Китае оценили последствия возобновления ядерных испытаний США

Ван Вэнь: КНР углубит координацию с РФ на фоне ядерных испытаний США

Китай может пойти на углубление координации с Россией на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении возобновить испытания ядерного оружия. Об этом заявил декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь, передает ТАСС.

«Это подтолкнет Китай к стратегическому реагированию и возобновлению испытаний, что, в свою очередь, будет способствовать модернизации ядерной промышленности. Однако Китай четко заявил о необходимости соблюдать мораторий на ядерные испытания, поэтому он может лишь призвать США прекратить испытания и осуществить ограниченное противодействие через углубление координации с Россией», — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, для России возрастет давление в области геополитической безопасности, что может вынудить Москву рассмотреть возможность возобновления собственных испытаний. Ван Вэнь связал это с растущей угрозой со стороны НАТО и необходимостью противостоять развертыванию американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Японии и Южной Корее.

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Министерству войны испытать ядерное оружие «на равной основе» с другими странами.

Позднее в Белом доме заявили, что Трамп, несмотря на его заявления о готовности провести новые испытания ядерного оружия, на самом деле хотел бы добиться сокращения США, Россией и Китаем своих ядерных арсеналов.