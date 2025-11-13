Россия
В Кремле оценили лекции Мединского на переговорах с Украиной

Песков: Кремль оценивает лекции Мединского как глубокие и содержательные
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Кремль оценивает лекции помощника президента России Владимира Мединского на переговорах с Украиной как глубокие, интересные и содержательные. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Сами мы находим исторические лекции Мединского глубокими, интересными, увлекательными и содержательными», — сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат.

Он также выразил недовольство тем, что Мединский опирался на исторические источники во время российско-украинских переговоров в Стамбуле.

