МИД указал на агрессивные планы ЕС в Черном море

В МИД РФ заявили, что ЕС настроен на конфронтацию в Черноморском регионе

Европейский союз (ЕС) настроен на конфронтацию в Черноморском регионе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном по итогам переговоров заместителей глав внешнеполитических ведомств России и Турции Александра Панкина и Айше Берриса Экинджи.

«[В ходе российско-турецких переговоров] отмечен агрессивный конфронтационный стратегический настрой Евросоюза в отношении Черноморского региона», — сказано в тексте.

Отмечается, что в ходе переговоров российская сторона подтвердила нацеленность на прагматичный и взаимовыгодный диалог с Анкарой о совместной работе в Причерноморье.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан высказался о возможном четвертом раунде переговоров России и Украины. По его словам, Анкара готова принять новый раунд консультаций и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле. Дипломат отметил, что, по его мнению, три предыдущих раунда переговоров привели к ощутимым результатам.