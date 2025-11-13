Экономика
14:42, 13 ноября 2025

В постсоветской стране отключили все майнинговые фермы

Минэнерго: В Киргизии отключили все майнинговые фермы ради экономии
Вячеслав Агапов

Фото: Sergej Cash / Shutterstock / Fotodom

В Киргизии отключили все майнинговые фермы ради экономии электроэнергии в условиях дефицита. Об этом со ссылкой на Минэнерго постсоветской страны сообщает газета «Ведомости».

По данным ведомства, официально в республике работают две майнинг-фермы. Чтобы сберечь электричество, их установки обесточили и опломбировали. Они не будут работать до стабилизации ситуации в энергосистеме страны.

В первой половине 2025-го единственный оператор экспорта-импорта электроэнергии в РФ компания «Интер РАО» сократила в январе-июне поставки за рубеж год к году на 12,6 процента, до 3,075 миллиарда киловатт-часов. Более половины (около 52 процентов) объема поставок пришлось на Казахстан и Киргизию, еще примерно 16 процентов — на Монголию.

По итогам первых девяти месяцев компания «Интер РАО» снизила поставки иностранным покупателям на 33,5 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. В компании отметили рост поставок в Казахстан, Киргизию и Монголию.

