В России директор лицея заподозрил пришедших без формы детей в экстремистских наклонностях

В Екатеринбурге директор школы заподозрил учеников в экстремистских наклонностях. Об этом сообщает сетевое издание «ЕАН».

Речь идет о поведении ряда учеников Лицея №173, которые пришли на уроки. Издание отмечает, что таким образом лицеисты выразили протест против увольнения завуча. По словам родителей детей, 12 ноября директор Илья Смирнов лично проверил соответствие внешнего вида детей школьному «дресс-коду».

Мать одного из детей ознакомила журналистов с обращением главы учебного учреждения. В нем директор связывает отказ лицеистов надевать форму с неким влиянием извне. Также Смирнов обратил внимание родителей на поведение их детей. «Поддерживая неподобающее поведение, они [родители] могут непреднамеренно способствовать развитию экстремистских взглядов, нарушая установленные в уставе школы правила о форме одежды», — приводит издание фрагмент обращения.

