В России нашли самый неудобный пешеходный переход в мире

В Калуге пожаловались на самый неудобный пешеходный переход в мире

Жители города Калуга пожаловались на «самый неудобный пешеходный переход в мире». Об этом стало известно изданию «Подъем».

Переход появился рядом с городским рынком. Одна сторона зебры упирается в бордюр, а вторая — в газон. Многочисленные жалобы привели к тому, что на газоне установили небольшой мост. Недовольные отмечают, что переход особенно неудобен для маломобильных граждан и пешеходов с детскими колясками.

В мэрии Калуги заявили, что не имеют отношения к установке перехода. По словам властей, зебра находится на частной территории. «Администрацией города ведутся переговоры с владельцем, чтобы привести примыкание пешеходного перехода в удобное для жителей состояние», — заявили в мэрии.

