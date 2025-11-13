В России отреагировали на решение Украины остановить мирные переговоры с Москвой

Депутат Чепа: Киев мог остановить переговоры с Москвой из-за внутренних проблем

Украина могла остановить мирные переговоры с Россией на фоне внутренних проблем и утечек информации, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также назвал этот шаг крайне негативным в процессе урегулирования.

«Не очень понятно, что произошло. Мы знаем о поездке секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова в Стамбул для обсуждения вопроса обмена пленными и телами погибших. Но, видимо, возникли какие-то проблемы, о которых можно только догадываться. Может, речь идет о внутренних проблемах, об утечке информации», — предположил Чепа.

По словам политика, Украина всячески тормозит работу даже по гуманитарным вопросам, что может свидетельствовать о внутренних сложностях, таких, как проблемы с выплатами погибших. Но, как отметил Чепа, это не является значимым аргументом в пользу прекращения переговоров.

«По крайней мере гуманитарные вопросы должны решаться быстро. И мы к этому готовы, но Украине что-то мешает. Что именно произошло — сказать трудно, это вызывает много вопросов. Видимо, возникли какие-то разногласия у украинских структур», — допустил депутат.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times заявил, что мирные переговоры Украины с Россией прекращены из-за отсутствия прогресса. Переговоры приостановились до конца года, уточнил дипломат.