11:55, 13 ноября 2025Экономика

В России подешевели легковушки с пробегом

«Автостат»: Средневзвешенная цена легковушки с пробегом упала почти на процент
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalya / Globallookpress.com

По итогам десяти месяцев 2025 года в России средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом составила 1,16 миллиона рублей. Это подсчитали специалисты агентства «Автостат». Их выводы процитировало РИА Новости.

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то снижение составило 0,9 процента. В целом же разница в цене между новой и подержанной машиной составила больше двух миллионов рублей.

Ранее стало известно о падении в России стоимости иномарок с пробегом. Средняя стоимость таких автомобилей снизилась более чем на 3,5 процента, если сравнивать с сентябрьскими значениями, и достигла 2,08 миллиона рублей. Для машин китайских марок удешевление оценили почти в четыре процента.

Также есть сведения, что ввоз подержанных легковых автомобилей в Россию в октябре 2025 года стал рекордным более чем за 25 лет. Больших значений достиг и импорт новых легковушек.

