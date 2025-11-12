Экономика
10:26, 12 ноября 2025Экономика

В России подешевели некоторые иномарки

«Авто.ру»: Средняя цена иномарки с пробегом снизилась более чем на 3,5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В октябре в России подешевели иномарки с пробегом. Это показало исследование, проведенное «Авто.ру оценка». Его результаты опубликовало ТАСС.

Средняя стоимость таких автомобилей опустилась более чем на 3,5 процента, если сравнивать с сентябрьскими значениями, и достигла 2,08 миллиона рублей.

Отмечается, что для машин китайских марок снижение оценивается почти в четыре процента. В годовом выражении оно превысило 200 тысяч рублей. Что касается японских, европейских и корейских брендов, то здесь октябрьское удешевление составило три процента. Средняя стоимость таких подержанных иномарок дошла до 2,19 миллиона рублей.

По данным агентства «Автостат», в 2025-м самым популярным из ушедших из России автобрендов оказалась Toyota.

Известно также, что в октябре выдача кредитов на покупку машин в России добралась до годового пика как в количественном, так и в денежном выражениях.

