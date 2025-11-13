Россия
В России раскрыли значение слов Пескова об ожиданиях от Трампа по вопросу Украины

Карасин: РФ настроена на поиск взаимоприемлемых решений в украинском конфликте
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об ожиданиях от президента США Дональда Трампа готовности помочь в разрешении украинского конфликта свидетельствует о том, что Россия настроена на поиск взаимоприемлемых решений, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Полностью согласен с пресс-секретарем президента. Это важное заявление, потому что оно свидетельствует о том, что мы настроены на поиск взаимоприемлемых решений, которые подойдут всем. И это будет не спонтанное какое-то решение, а работа, настроенная на длительную временную перспективу. Об этом идет речь», — объяснил Карасин.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Россия надеется на готовность Трампа помочь в разрешении украинского конфликта. «Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

7 ноября американский лидер отметил, что в урегулировании конфликта на Украине удалось достичь значительного прогресса.

