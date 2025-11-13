В России зависший над высоткой вертолет сняли на видео

В Екатеринбурге зависший над высоткой вертолет сняли на видео

В Екатеринбурге зависший над жилым домом вертолет сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Безумный Екб».

На записи вертолет висит над крышей высотки.

Несмотря на то, что на ролике не заметно никакой активности, очевидец сообщает, что борт высадил — вероятно, на крышу — двоих человек. Иных подробностей об инциденте не приводится.

Ранее вертолет заметили в небе рядом с аэропортом Внуково и сняли его на видео. Очевидец запечатлел разведывательно-ударный Ка-52 в небе над ЖК «Солнцево Парк» в Новой Москве. Вертолет сделал несколько кругов над микрорайоном, после чего улетел.