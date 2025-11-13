Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 13 ноября 2025Россия

В России зависший над высоткой вертолет сняли на видео

В Екатеринбурге зависший над высоткой вертолет сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге зависший над жилым домом вертолет сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Безумный Екб».

На записи вертолет висит над крышей высотки.

Несмотря на то, что на ролике не заметно никакой активности, очевидец сообщает, что борт высадил — вероятно, на крышу — двоих человек. Иных подробностей об инциденте не приводится.

Ранее вертолет заметили в небе рядом с аэропортом Внуково и сняли его на видео. Очевидец запечатлел разведывательно-ударный Ка-52 в небе над ЖК «Солнцево Парк» в Новой Москве. Вертолет сделал несколько кругов над микрорайоном, после чего улетел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

    Евросоюз передал Киеву шесть миллиардов евро за счет российских активов

    Постельные клопы атаковали россиян в отеле Египта

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости