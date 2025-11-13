Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:37, 13 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

Депутат Журова уличила Запад в попытках манипулировать Трампом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Заинтересованные фигуры на Западе хотят, чтобы президент США Дональд Трамп отступил от урегулирования украинского конфликта, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что американский лидер отменил саммит в Будапеште из-за полученных им подковерных докладов.

«Мы же понимаем, что есть заинтересованные, кто хочет продолжать эту войну. Сейчас мы слышим информацию о том, что наши деньги заморожены. В этом же есть заинтересанты. В этот период, когда у них есть возможность эти деньги с нас как-то взять и перевести куда-то, это больше про чей-то бизнес», — заявила Журова.

При этом депутат отметила, что спровоцировать Трампа, зная его эмоциональность, вполне возможно.

«Я думаю, что тот, кто это сделал (предоставил Трампу подковерные доклады — прим. «Ленты.ру»), мог надавить на какие-то его клавиши и подзавести его не в то русло. Гипотетически такое могло быть. У меня нет сомнений. Потому что не просто так вдруг этот саммит отложен на неопределенный срок. Трамп очень не любит, когда его упрекают. А начались комментарии, что он расстелил [президенту России Владимиру] Путину ковровую дорожку и так далее. Пытались обыграть это негативным образом, что это не просто уважение, а якобы он чуть ли не унижается перед президентом. Естественно, Трампу это неприятно», — рассказала она.

Журова напомнила, что при прошлом сроке Трампа у США и России были очень неплохие отношения. Однако тогда американского лидера тоже упрекали якобы в сговоре с Москвой.

«Они увидели, что если его начать так провоцировать, то он в какой-то момент говорит: "Все, баста. Отстаньте от меня. Я буду заниматься своей страной". Мне кажется, сейчас его хотят подвести к этой точке, чтобы он отступил», — заключила депутат.

Ранее Лавров объяснил, почему не состоялся запланированный саммит с США в Будапеште. Он подчеркнул, что Трамп получал подковерные доклады. Министр также заявил, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не рискуйте попасть под блокировку». WhatsApp стал предлагать россиянам альтернативный способ авторизации. Как он работает?

    Состояние подорвавшегося на замаскированной под купюру мине под Москвой резко изменилось

    В Германии решили необычным способом призвать людей в армию

    Туристка оказалась погребена под снежной лавиной в российском регионе

    Назван неочевидный сигнал раннего артрита

    Российский суд поставил точку в споре деливших собаку бывших влюбленных

    В Кремле возразили против заявления США по Украине

    В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

    Зеленский уехал на фронт в российский регион на фоне скандала со своим «кошельком»

    Россияне потянулись из ресторанов в точки фастфуда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости