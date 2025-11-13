В России заявили о попытках Запада манипулировать Трампом

Депутат Журова уличила Запад в попытках манипулировать Трампом

Заинтересованные фигуры на Западе хотят, чтобы президент США Дональд Трамп отступил от урегулирования украинского конфликта, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировала на заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что американский лидер отменил саммит в Будапеште из-за полученных им подковерных докладов.

«Мы же понимаем, что есть заинтересованные, кто хочет продолжать эту войну. Сейчас мы слышим информацию о том, что наши деньги заморожены. В этом же есть заинтересанты. В этот период, когда у них есть возможность эти деньги с нас как-то взять и перевести куда-то, это больше про чей-то бизнес», — заявила Журова.

При этом депутат отметила, что спровоцировать Трампа, зная его эмоциональность, вполне возможно.

«Я думаю, что тот, кто это сделал (предоставил Трампу подковерные доклады — прим. «Ленты.ру»), мог надавить на какие-то его клавиши и подзавести его не в то русло. Гипотетически такое могло быть. У меня нет сомнений. Потому что не просто так вдруг этот саммит отложен на неопределенный срок. Трамп очень не любит, когда его упрекают. А начались комментарии, что он расстелил [президенту России Владимиру] Путину ковровую дорожку и так далее. Пытались обыграть это негативным образом, что это не просто уважение, а якобы он чуть ли не унижается перед президентом. Естественно, Трампу это неприятно», — рассказала она.

Журова напомнила, что при прошлом сроке Трампа у США и России были очень неплохие отношения. Однако тогда американского лидера тоже упрекали якобы в сговоре с Москвой.

«Они увидели, что если его начать так провоцировать, то он в какой-то момент говорит: "Все, баста. Отстаньте от меня. Я буду заниматься своей страной". Мне кажется, сейчас его хотят подвести к этой точке, чтобы он отступил», — заключила депутат.

Ранее Лавров объяснил, почему не состоялся запланированный саммит с США в Будапеште. Он подчеркнул, что Трамп получал подковерные доклады. Министр также заявил, что Москва по-прежнему готова провести саммит России и США в Будапеште.

