В российском регионе сообщили о смерти на СВО главы муниципального округа

Власти Горнозаводского округа сообщили о смерти на СВО его экс-главы Афанасьева

В Пермском крае власти Горнозаводского муниципального округа сообщили о смерти экс-главы Александра Афанасьева на специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района с 2011 по 2021 годы. Как пишет ТАСС, в 2024 году чиновника осудили по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». Следствие считает, что он способствовал получению его знакомыми доли в предприятии и назначению повышенной зарплаты.

Контракт с Минобороны на службу в зоне СВО Афанасьев заключил в декабре 2024 года. В январе 2025 года его объявили пропавшим без вести. Причина смерти бывшего чиновника не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе выполнения боевого задания в зоне спецоперации был смертельно ранен экс-глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук. 51-летний чиновник сложил с себя полномочия в марте 2025 года и вступил в добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск».