Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 13 ноября 2025Россия

В российском регионе сообщили о смерти на СВО главы муниципального округа

Власти Горнозаводского округа сообщили о смерти на СВО его экс-главы Афанасьева
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: страница «Администрация Горнозаводского МО» во «ВКонтакте»

В Пермском крае власти Горнозаводского муниципального округа сообщили о смерти экс-главы Александра Афанасьева на специальной военной операции (СВО). Информация об этом появилась на странице местной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Афанасьев занимал пост главы Горнозаводского района с 2011 по 2021 годы. Как пишет ТАСС, в 2024 году чиновника осудили по делу о нарушениях, связанных с ООО «Горнозаводский комбинат благоустройства». Следствие считает, что он способствовал получению его знакомыми доли в предприятии и назначению повышенной зарплаты.

Контракт с Минобороны на службу в зоне СВО Афанасьев заключил в декабре 2024 года. В январе 2025 года его объявили пропавшим без вести. Причина смерти бывшего чиновника не уточняется.

Ранее сообщалось, что в ходе выполнения боевого задания в зоне спецоперации был смертельно ранен экс-глава Ульчского района Хабаровского края Федор Иващук. 51-летний чиновник сложил с себя полномочия в марте 2025 года и вступил в добровольческий отряд БАРС-8 «Хабаровск».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил положение ВСУ в Красноармейске фразой «никто не заставляет их умирать»

    Шойгу указал на лицемерие Рютте в отношении Путина

    Евросоюз передал Киеву шесть миллиардов евро за счет российских активов

    Постельные клопы атаковали россиян в отеле Египта

    В Госдуме возмутились изображением православного храма на рулоне туалетной бумаги

    Верховный суд поддержал россиянку в ее споре с таможней из-за BMW

    Пенсионерка продала жилье из-за переезда в Австралию и оказалась жертвой аферистов

    Стала известна основная версия крушения самолета в Грузии

    Китай отверг обвинение Запада по Украине

    Китай раскрыл силу своего ядерного потенциала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости