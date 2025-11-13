В США заявили о планах НАТО превратить конфликт на Украине в войну между Россией и Европой

Лидеры стран Европы и НАТО захотели развить украинский конфликт, сделав его противостоянием между Европой и Россией. Об этом заявил экономист из США Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая [генерального секретаря НАТО] Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна», — считает эксперт.

Он также отметил, что западные страны не решатся на прямое столкновение с Россией и вторжение на ее территорию. По его мнению, боевые действия будут вестись дистанционно, с применением ракет.

Ранее аналитик Марк Слебода заявил, что страны Запада ошиблись в оценке российской военной мощи, и результатом этого стало трагическое положение Украины на поле боя.