В США заявили о планах НАТО превратить конфликт на Украине в войну между Россией и Европой

Лидеры стран Европы и НАТО захотели развить украинский конфликт, сделав его противостоянием между Европой и Россией. Об этом заявил экономист из США Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
«Неоконсерваторы и группа НАТО, включая [генерального секретаря НАТО] Марка Рютте, решили, что хотят расширить войну между Украиной и Россией до войны между Европой и Россией или, по крайней мере, запугать Европу и заставить ее думать, что война неизбежна», — считает эксперт.
Он также отметил, что западные страны не решатся на прямое столкновение с Россией и вторжение на ее территорию. По его мнению, боевые действия будут вестись дистанционно, с применением ракет.
Ранее аналитик Марк Слебода заявил, что страны Запада ошиблись в оценке российской военной мощи, и результатом этого стало трагическое положение Украины на поле боя.