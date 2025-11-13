Мир
В США заявили об ожидании конкретных результатов от встречи Путина и Трампа

Рубио: Следующая встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Mandel Ngan / Reuters

Итогом следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа должно стать достижение конкретных результатов. С таким мнением выступил американский госсекретарь Марко Рубио, его цитирует ТАСС.

«Я думаю, что обе стороны пришли к согласию, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат», — сказал Рубио. Он подчеркнул, что Вашингтон надеется на достижение положительного результата и последующее завершение конфликта на Украине.

Рубио также добавил, что не имеет смысла проводить встречи «только ради встреч».

Ранее в посольстве США сообщили, что следующий раунд консультаций по вопросу восстановления работы дипломатических миссий России и США в Москве и Вашингтоне пока не запланирован..

